В Приморье отравились 30 человек, пострадавшие госпитализированы

В Хасанском районе Приморья с диагнозом пищевое отравления госпитализировали более 30 человек, пациенты приехали к морю из разных регионов, возможная причина массового отравления - морепродукты, купленные с рук, считают медики.

Точные диагноз будет поставлен по результатам взятых у пострадавших анализов.

Выловленные без лицензии и соответствующих документов морские деликатесы в Хасанском районе Приморья часто продаются с рук и на местных пляжах и при этом хранятся в антисанитарных условиях.