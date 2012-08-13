Горит склад резинотехнических изделий в Краснодаре

Пожар, возникший на складе резинотехнических изделий в Краснодаре, локализован, по данным РИА Новости, жертв нет, площадь пожара, предварительно, превысила тысячу квадратных метров.

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Пожар на складе резинотехнических изделий локализован в 19.35 мск, сообщили в региональном управлении МЧС.