В Кургане женщина подозревается в убийстве новорожденного ребенка

11 августа в реке Черная в районе поселка Карчевская Роща отдыхающими обнаружено тело новорожденного ребенка, завернутое в полиэтиленовый пакет, в убийстве новорожденного подозревают 24-летнюю женщину.

На шее ребенка был затянут шнурок, в пакете, где находилось тело ребенка, были также обнаружены женские вещи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Женщину, являющуюся матерью погибшего младенца, удалось установить: по данным следствия, 6 августа у 24-летней жительницы поселка Карчевская Роща произошли домашние роды. После родов женщина, находясь в дворовых постройках собственного дома, задушила ребенка шнурком от брюк, завернула его в пакет и выкинула в реку.