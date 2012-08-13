Установлены личности пятерых человек, погибших в ДТП в Перми -ФОТО

Сегодня днем в районе перекрестка ул. Лянгасова и ул. Токарная Орджоникидзевского района Перми произошло ДТП, столкнулись КИА-Спектра и ВАЗ-2105, в аварии погибли пять человек, среди погибших ребенок шести лет.

с участием легкового автомобиля ВАЗ 2105 и автомобиля Киа-Спектра. В результате ДТП погибли 5 человек: 1 погибший в автомобиле Киа-Спектра и 4 человека, из них 1 ребенок (мальчик 2005 г.р.) в автомобиле ВАЗ 2105.

Установлены личности людей, погибших в ДТП: погибли трое мужчин 1980, 1981 и 1987 годов рождения, мальчик 2005 и женщина 1986 года рождения, к работам на месте аварии привлекалось 53 человека и 12 единицы техники, уточняет пресс-служба ГУМЧС по Пермскому краю.

Сотрудниками пожарной охраны и городской службы спасения проведены аварийно-спасательные работы по извлечению погибших и смыв топлива с автодороги.

Причину дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.