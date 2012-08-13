МВД подтвердило факт ДТП с участием высокопоставленного сотрудника

МВД РФ подтвердило, что автомобиль Toyota начальника Главного центра связи и защиты информации ведомства Дмитрия Бури столкнулся в Подмосковье под Чеховом со скутером. Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 августа.

В результате ДТП пострадали водитель скутера и его пассажирка. 36-летний мужчина сломал левое плечо и повредил ногу, передает РИА Новости. У 26-летней женщины диагностирован перелом шеи.

Высокопоставленный сотрудник МВД на автомобиле Toyota ехал в отпуск в Крым вместе с семьей. В Чеховском районе Московской области на полосу встречного движения выехал скутер и столкнулся с его машиной.

По данным полиции, скутерист накануне ДТП отмечал день рождения, после аварии в его крови был обнаружен алкоголь.

Поскольку участником аварии стал сотрудник МВД, материалы в рамках доследственной проверки были переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

О ДТП с участием Дмитрия Бури в своем микроблоге в Twitter сразу написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.