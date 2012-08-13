В Москве эвакуируют ТК "Метрополис"
13 августа 2012, 14:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве из торгового центра "Метрополис", расположенного в районе станции метро Войсковская по адресу Ленинградское шоссе, дом 16а, проводится эвакуация посетителей.
Людей эвакуируют из-за сработавшей пожарной сигнализации. По данным источника в правоохранительных органах, на подземной парковке ТК "Метрополис" не сработала система предупреждения о пожаре.
На место происшествия уже прибыли первые пожарные расчеты.