В Москве из торгового центра "Метрополис", расположенного в районе станции метро Войсковская по адресу Ленинградское шоссе, дом 16а, проводится эвакуация посетителей.

Людей эвакуируют из-за сработавшей пожарной сигнализации. По данным источника в правоохранительных органах, на подземной парковке ТК "Метрополис" не сработала система предупреждения о пожаре.

На место происшествия уже прибыли первые пожарные расчеты.