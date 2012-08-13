Приезжий из Тувы в Москве напился и разгромил 6 автомобилей

В Москве молодой мужчина, приехавший в российскую столицу из Тувы, напился прямо с утра и разгромил шесть автомобилей. 27-летнего дебошира задержала полиция в воскресенье на улице Обручева на юго-западе Москвы.

Стражи порядка поймали хулигана в том момент, когда он руками и ногами колотил по машинам. Он успел повредить шесть машин. Столичный гость был доставлен в отдел МВД России по району "Обручевский". Полицейские устанавливают сумму ущерба.