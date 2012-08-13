Подробности ЧП на Останкинской телебашне: пострадали четверо

Четыре человека пострадали в ЧП на Останкинской телебашне в воскресенье вечером - двое из них госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, еще двое отказались от госпитализации.

В минувшее воскресенье около 22.00 мск на Останкинской телебашне в Москве произошло ложное срабатывание газовой системы пожаротушения. Среагировала автоматическая система, которая распылила газ, вытеснивший кислород.



Согласно регламенту, была проведена экстренная эвакуация работников с трех технических этажей башни. В результате срабатывания системы пожаротушения погиб инженер Останкинской телебашни Лев Шушкевич.





