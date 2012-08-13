В Петербурге 5-летняя девочка выпала из окна

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 12 августа около 19:30 девочка выпала из окна своей квартиры, расположенной на 3-ем этаже дома 16, корпус 2 по улице Бутлерова.

С кататравмой, с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом печени, рваной раной левого плеча, с садиной лобной области в удовлетворительном состоянии малышка госпитализирована в Детскую городскую больницу №16.



По предварительным данным, происшествие стало возможным по недосмотру находившихся в квартире 64-летних бабушки и дедушки ребенка. Мужчина и женщина – глухонемые. Проживают в указанной квартире.

Квартира на профилактическом учете в полиции не состоит.