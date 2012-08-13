На Рязанском направлении произошел сбой в движении электричек

На Рязанском направлении Московской железной дороги На перегоне "Люберцы-1 — Перово" сегодня утром по техническим причинам остановился один из электропоездов, следовавший в Москву.

В результате возник сбой в движении пригородных электричек по направлению к столице. За сломавшимся электропоездом был выслан маневровый тепловоз.

Людям предложили либо самим добираться до ближайших станций, либо ожидать отправки поездов. В итоге пассажирам пришлось провести в вагонах больше часа, сообщают vesti.ru.

Остальные электрички, следующие в Москву, были пущены по запасным путям.



