На Рязанском направлении произошел сбой в движении электричек
13 августа 2012, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
На Рязанском направлении Московской железной дороги На перегоне "Люберцы-1 — Перово" сегодня утром по техническим причинам остановился один из электропоездов, следовавший в Москву.
В результате возник сбой в движении пригородных электричек по направлению к столице. За сломавшимся электропоездом был выслан маневровый тепловоз.
Людям предложили либо самим добираться до ближайших станций, либо ожидать отправки поездов. В итоге пассажирам пришлось провести в вагонах больше часа, сообщают vesti.ru.
Остальные электрички, следующие в Москву, были пущены по запасным путям.