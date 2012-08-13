Очевидцы рассказали, как девушка на Мерседесе протаранила BMW

Очевидцы страшного ДТП на Волградском проспекте Москвы рассказали, что в воскресенье вечером девушка - водитель автомобиля "Мерседес" на огромной скорости протаранила автомобиль BMW.

"АН" сообщали, что в результате ДТП на Волгроградке погибли три человека. По словам свидетелей аварии, "Мерседес" несся на скорости более 170-180км/час. Водитель BMW от мощного удара вылетел из машины.

"Мерседес" пробил BMW бензобак. Машина загорелась. Из иномарки, спровоцировавшей аварию, вытащили человека. После того, как BMW потушили, в салоне обнаружили обгоревший труп молодой девушки и еще одного человека.

По предварительным данным, погибли на месте три человека. Один пострадавший был госпитализирован.

ДТП произошло на Волгоградском проспекте в районе дома N40.

Но, по данным ГУ МВД РФ по Москве, автомобиль BMW около 22:00 мск, двигаясь по реверсивной полосе в сторону Московской области, столкнулся со следовавшим в попутном направлении автомобилем Chevrolet. От удара BMW отбросило на полосу встречного направления, где он столкнулся с "Мерседесом" и внедорожником Mitsubishi. После этого BMW загорелся.

В результате ДТП водитель "Мерседеса" - девушка, водитель и пассажир BMW от полученных травм скончались на месте. Девушка-пассажир BMW в тяжелом состоянии была госпитализирована. Также пострадал водитель Mitsubishi. Он был госпитализирован с места аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.