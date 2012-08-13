Три человека погибли в Москве в ДТП на Волгоградском проспекте

В Москве в воскресенье вечером ДТП произошло на Волгоградском проспекте в районе дома N40. Три человека погибли. Еще один пострадал. По словам очевидцев, столкнулись машины "БМВ" и "Мерседес".

Мерседес на бешеной скорости протаранил БМВ.

После удара БМВ загорелся. От полученных травм два человека погибли на месте. Еще двое были извлечены из покореженных автомобилей. Одного из них до больницы не довезли - скончался в машине скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован.