В Саратове сразу 5 человек погибли в результате ДТП

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ранним утром на трассе «Волгоград-Саратов-Сызрань». В результате ДТП погибли пять человек. На трассе столкнулись грузовая фура и два легковых автомобиля - ВАЗ 2110 и LADA Largus.

По предварительным данным, погибли пять человек из автомобиля ВАЗ 2110, сообщает РИА Новости.

На месте автоаварии сейчас работают представители местного гарнизона пожарной охраны, инсекторы ГИБДД, медики.