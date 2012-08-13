На Алтае полиция, ОМОН, кинологи ищут трехлетнего мальчика

На Алтае пятые сутки полиция, ОМОН, кинологи и добровольцы ищут 3-летнего мальчика Армата Ультуркеева.

Ребенок 2009 года рождения из села Саратан пропал в четверг в Улаганском районе республики Алтай.

По данным полиции, 9 августа ребенок находился на покосе с родителями. Он потерялся

в середине дня в урочище Атыр-Кол в 10 километрах от села Саратан Улаганского района потерялся Армат Ультуркеев. Глава Саратанского сельского поселения Айдар Акчин рассказал, что когда родители отлучились, малыш оставался со старшим 5-летним братом и с другими детьми. Родители через какое-то время вернулись, а ребенка нет. Старший не смог пояснить, куда он исчез. Когда начались поиски, в стороне леса нашли его носочки. Первые дни круглосуточно искали, сегодня тоже уже выехали на поиски. И пешком ищут, и на лошадях, передает РИА Новости.

Поиски осложняет тот факт, что у родственников не нашлось ни одной недавней фотографии пропавшего ребенка.

Накануне в Москве пропал среди бела дня пропал шестилетний мальчик Юра Петров. В 13.35 на службу "02" позвонила женщина и сообщила, что в районе 11.00 с детской площадке во дворе дома №15 на улице Отрадная ушел ее сын и не вернулся. В тот же вечер сотрудники полиции нашли ребенка