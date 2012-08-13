Российские туристы из-за банкротства авиаперевозчика застряли на Сицилии (ВИДЕО)

Более 150 российских туристов застряли на итальянском острове Сицилия из-за банкротства авиаперевозчика.

Wind Jet объявил о банкротстве. Вплоть до позднего вечера субботы, 11 августа, представители авиакомпании надеялись справиться с ситуацией, вели переговоры с Alitalia о возможном вхождении в ее состав.

Но сделка так и не состоялась. Пострадали пассажиры не только из России. Около 500 тысяч человек в переполненных залах ожидания в аэропорту Катании и в Риме, передает Вести.ру. В числе заложников ситуации — группа школьников.

Авиакомпания Wind Jet выполняла авиарейсы из Италии по 17 направлениям, в том числе в Москву, Санкт-Петербург и Ростов. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что разрабатывается план по возвращению на родину российских туристов.