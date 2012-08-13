В Москве в воскресенье произошло ЧП на Останкинской телебашне, погиб мужчина

В Москве на Останкинской телебашне вечером в воскресенье произошло чрезвычайное происшествие. В результате ЧП погиб мужчина - инженер Лев Алексеевич Шушкевич.

О смерти человека на Останкинской телебашне сообщается на официальном сайте оператора телебашни - ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть. На Останкинской телебашне 12 августа произошло ложное срабатывание системы пожаротушения. Согласно регламенту противопожарной безопасности была срочно проведена эвакуация всех сотрудников с трех технических этажей башни. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

По факту гибели человека и нештатного срабатывания системы пожаротушения была сразу сформирована комиссия. Спецкомиссия проведет необходимую проверку и установит причины ЧП.