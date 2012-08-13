На Сахалине застрелен или застрелился капитан порта

На катере «Адмирал», стоящем в порту Корсаков, ночью в пятницу обнаружено тело капитана порта. Смерть наступила от огнестрельного ранения груди. По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, возможные мотивы совершенного самоубийства, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.



Ранее «АН» писали: Старший инженер сахалинского научно-исследовательского судна "Академик Ферсман" , найден повешенным на борту судна. Судно стоит сейчас в порту Корсаков.



