В Ставрополе спасатели МЧС включили сирены без согласования с властями

В Ставрополе сотрудники МЧС России включили сирены без согласования с местной администрацией. Инцидент произошел в воскресенье, 12 августа. Жителей города об этом не оповестили.

На единую диспетчерскую службу города поступало множество звонков от местных жителей, которые были напуганы. В ближайшее время будут выясняться обстоятельства, почему это произошло без согласования, передает РИА Новости. По данным МЧС, в воскресенье в рамках проверки Северокавказского регионального центра МЧС по территории Ставропольского края производилась проверка систем оповещения граждан.