В Москве от дома на Отрадной улице днем пропал 6-летний мальчик Юра Петров

В Москве в воскресенье среди бела дня пропал шестилетний мальчик Юра Петров. Приметы пропавшего малыша: на вид 5-6 лет, рост 120 сантиметров, короткие русые волосы, на правой щеке и подбородке шрамы от укуса собаки. Пропавший ребенок был одет в джинсовые бриджи, полосатую водолазку и кроссовки.

В 13.35 на службу "02" позвонила женщина и сообщила, что в районе 11.00 с детской площадке во дворе дома №15 на улице Отрадная ушел ее сын и не вернулся.

На место была отправлена следственно-оперативная группа, участковый, сотрудники по делам несовершеннолетних. Стражи порядка проводят необходимые оперативно-следственные действия: проверяются медучреждения, проводится поиск и опрос свидетелей, сотрудники патрульно-постовой службы отрабатывают прилегающую территорию.

Позднее стало известно, что пропавший мальчик - из неблагополучной семьи, сообщает РИА Новости. Органы опеки давно собирают документы на лишение его матери родительских прав.