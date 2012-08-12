Россия выразила соболезнования Ирану, Путин предложил помощь (ВИДЕО)

Россия готова оказать необходимые содействие и помощь Ирану, в котором жертвами двух мощных землетрясений, по последним данным, стали 300 человек. Соболезнования главе Ирана Махмуду Ахмадинежаду выразил президент РФ Владимир Путин. Путин направил телеграмму иранскому коллеге.

В телеграмме президент РФ «выразил искреннее сопереживание всему народу Ирана» в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения. Глава МВД Ирана Мостафа Мохаммад Наджар уточнил, что землетрясения привели к гибели 300 человек, еще 1380 человек пострадали. Раненые госпитализированы в больницы Тебриза.

Два сильных землетрясения произошли на северо-западе Ирана вечером в субботу. Один толчок магнитудой 6,4 произошел в 60 км северо-западнее города Тебриз. Вскоре после этого в 49 км к северо-западу от этого города был зафиксирован второй толчок магнитудой 6,3. За ними последовали автершоки меньшей силы. По данным властей, 12 населенных пунктов провинции были полностью разрушены. Около 16 тысяч человек остались без крова.

По данным посольства РФ в Иране россияне не пострадали.

"АН" сообщали, что иранские власти приостановили спасательную операцию в провинции Восточный Азербайджан. В МВД страны рассказали: "Под завалами уже не осталось выживших".