На юго-востоке Москвы в загоревшемся автомобиле взорвались баллоны с газом

На юго-востоке Москвы загорелся легковой автомобиль. Впоследствии в салоне машины взорвались газовые баллоны. Пострадавших нет. Инцидент произошел на Братиславской улице.

Около 18:00 местные жители услышали сильный взрыв недалеко от станции метро "Братиславская". Впоследствии поднялся столб дыма, проехали несколько машин "скорой помощи" с сиренами, передает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. По информации правоохранительных органов, автомобиль загорелся после столкновения с иномаркой.