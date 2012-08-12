В ДТП в Подмосковье погибли 4 человека

В Московской области произошла автомобильная авария, в результате которой четыре человека погибли и двое пострадали. ДТП произошло в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье, 12 августа.

По данным МЧС России, на 76-м км Новорязанского шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Инцидент произошел около поселка Никитское. В результате ДТП погибли четыре человека, два человека пострадали, передает РИА Новости.

Он добавил, что пострадавших доставили в ближайшие больницы. По информации агенства, среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние.