В Башкирии произошла крупная авария, погибли 3 человека

В Башкирии произошла автомобильная авария, в результате которой погибли три человека. Еще шесть получили ранения. ДТП произошло в Кушнаренковском районе Башкирии.

На 1310-м км трассы М-7 (Москва-Уфа) произошла авария с участием 3 машин. Согласно предварительным данным, автомобиль Mazda, двигаясь со стороны Москвы в сторону Уфы, выехал на полосу встречного движения. Здесь легковушка совершила касательное столкновение с микроавтобусом Mersedes. Тот в свою очередь перевернулся и ударился в дорожное ограждение, передает РБК. Автомобиль ВАЗ-2199, следовавший за микроавтобусом, не успел вовремя затормозить и врезался в перевернутый Mersedes. В результате произошедшей аварии погибли 30-летний водитель Mazda и две пассажирки микроавтобуса - жительницы Уфы и Кушнаренковского района в возрасте 52 и 60 лет.