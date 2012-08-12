Стали известны имена россиян, пострадавших в ДТП на Украине

Все пятеро российских граждан, пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса на юге Украины, являются жителями Москвы и области. Всего в аварии на юге Украины, по уточненным данным, пострадали 14 человек.



Шесть человек находятся в реанимации, из них трое детей.



В областном управлении ГАИ сообщили имена россиян, пострадавших в аварии. Все они, согласно этой информации, являются жителями Москвы и города Химки (Московская область): Мельникова Диана Леонидовна, 2003 года рождения; Мельников Никита Леонидович, 2006 года рождения; Мельникова Ольга Викторовна, 1981 года рождения; Терехов Антон Константинович, 2004 года рождения; Терехова Юлия Николаевна, 1981 года рождения.



