Причиной пожара в деревне Лапшинка Новомосковского округа столицы могло стать баловство с огнем старшего брата погибших. В результате сгорели его трехлетняя сестра и шестилетний брат.

Сообщение о пожаре в бытовке поступило ночью, в 02:11 часа, сообщали ранее «АН». Старший брат малышей попытался самостоятельно потушить огонь, но не смог и убежал, сообщает Следственный Комитет.

По факту инцидента проводится проверка.