В Краснодаре сорванная крыша повредила балконы, машины. Пострадали два человека

Два человека пострадали в результате того, что ураганный ветер в субботу вечером сорвал крышу пятиэтажного жилого дома в Краснодаре, сообщает сегодня мэрия города. В доме проживали 22 семьи.

"Ураганным ветром во время сильной грозы полностью разрушена кровля пятиэтажного 50-квартирного жилого дома по улице Душистая, 71. Жертв нет, легкие ранения от падающих осколков получили двое взрослых, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Падая, крыша ударилась о соседний 12-этажный дом, "серьезно повредив несколько квартир на уровне пятого-девятого этажей". По данным мэрии, у них "частично разрушены ограждения балконов, выбиты оконные рамы". Кроме того, как сообщают власти, были повреждены около 18 легковых автомобилей.

"В пострадавшем доме на момент происшествия проживали 22 семьи. Им предложено временно разместиться в соседних домах, где часть квартир еще не заселены, либо в гостинице. К утру воскресенья переехали владельцы семи квартир, остальные пока не сообщили о своем решении", - добавляется в релизе, сообщает РИА Новости.

Власти планируют полностью завершить восстановление крыши, ограждений балконов и заменить стеклопакеты в течение ближайших двух суток.



