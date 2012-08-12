Старший инженер геофизического участка сахалинского научно-исследовательского судна (НИС) "Академик Ферсман", принадлежащего ОАО "Дальморнефтегеофизика", найден повешенным на борту судна.

Тело 50-летнего специалиста нашли члены экипажа 6 августа на складе научно – исследовательской аппаратуры. Рядом обнаружена предсмертная записка. Во время происшествия судно находилось в Охотском море, сообщает baikal24.ru .

В настоящее время теплоход находится в порту Корсаков.

Тело погибшего находится на судебно-медицинской экспертизе.



