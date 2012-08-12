Утренние гонки со стрельбой: в Москве задержан пьяный водитель

В Москве в Новоселенском переулке сегодня около 5.00 утра сотрудники ОВО Центрального округа увидели автомобиль Mercedes, который выехал на встречную полосу. Требование остановиться водитель иномарки проигнорировал.

Полицейские гнались за автомобилем десять минут, после чего начали стрелять по колесам. Водитель в состоянии алкогольного опьянения задержан и доставлен в отделение полиции, сообщает vz.ru.

По данному факту проводится проверка.



