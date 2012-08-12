На Украине ДТП: пострадали граждане РФ, Украины и Белоруссии

На Украине в аварии с участием автобуса пострадали 13 граждан России, Украины и Белоруссии. ДТП произошло сегодня ночью в Николаевской области на 18 км автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск.

Водитель микроавтобуса Ford Transit из Белоруссии выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем Chery Amulet с украинской регистрацией.

В результате 13 человек госпитализированы. Из них пять человек - граждане Российской Федерации (трое детей), пять - граждане Украины (трое детей), и три человека - граждане Белоруссии (двое детей), сообщает РБК.



