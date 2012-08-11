На Алтае без вести пропал двухлетний мальчик

В Алтайском крае без вести пропал двухлетний мальчик. Инцидент произошел еще в четверг, 9 августа. Ребенок пропал в Улаганском районе. По версии полиции, мальчик погиб.

Согласно предварительным данным, родители ребенка выехали на сбор сена и взяли его с собой. После обеда родители оставили ребёнка и его младшего брата около костра и продолжили косить траву, передает РСН. Впоследствии старший брат не смог объяснить исчезновение мальчика. Полицейские предполагают, что мальчик утонул.