В Подмосковье баня загорелась от удара молнии, пострадал один человек

В Московской области произошел пожар в садовом товариществе. Причиной возгорания стал удар молнии. В результате загорелась баня и по предварительным данным, пострадал один человек.

Инцидент произошел в селе Щитниково Балашихинского района Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Подмосковья. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС России и бригады "скорой помощи".