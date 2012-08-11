В Подмосковье девушка сбила мать с двумя детьми на пешеходном переходе

В Московской области произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали три человека, в том числе двое детей. Девушка-водитель сбила мать с детьми.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 10 августа в Долгопрудном. Согласно предварительным данным, женщина переходила дорогу вместе с детьми по пешеходному переходу, передает РСН. Девушка, находившаяся за рулём Subaru, поздно заметила людей и не успела притормозить. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с различными травмами.