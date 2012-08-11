В Ереване произошло землетрясение, магнитуда которого пока неизвестна. Жители ряда районов на севере и юге столицы Армении в панике выбежали из своих домов.

Также неизвестен эпицентр поземных толчков. Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, передает РСН. В ближайшее время МЧС Армении сообщит подробные сведения. Эпицентр произошедшего землетрясения, отмечает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, находился в северной части Ирана близ южной границы с Арменией.