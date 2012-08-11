Пожар в Нижегородской области унес жизни 3 человек

В Нижегородской области произошел пожар, в результате которого погибли 3 человека. По информации МЧС России, пожар произошел в четырехквартирном жилом доме в поселке Памяти Парижской Коммуны города Бор.

Площадь произошедшего пожара составила 50 квадратных метров. В результате возгорания сгорело имущество в квартире, в которой находился очаг пожара, передает РБК. На месте пожара были обнаружены тела 58-летней хозяйки, ее 53-летнего сожителя и 33-летнего мужчины. В настоящее время причина пожара устанавливается. Согласно одной из версий, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии.