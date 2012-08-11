На юго-востоке Москвы произошло ДТП, пострадали 4 человека

На юго-востоке Москвы произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали четыре человека. ДТП произошло в субботу, 11 августа на Первом Дорожном проезде у дома №9.

Согласно предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. На место происшествия вылетел вертолет. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи.