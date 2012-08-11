За сутки площадь лесных пожаров в Томской области уменьшилась на 170 га

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Томской области уменьшилась на 170 гектаров. По данным МЧС России, площадь лесных пожаров составляет 2,535 тысячи гектаров в пяти районах области.

В регионе действуют 12 лесных пожаров в пяти районах области: семь - в Каргасокском районе, два - в Александровском, по одному - в Бакчарском, Верхнекетском и Парабельском районах. Угроза перехода лесных пожаров на населенные пункты отсутствует, передает РИА Новости. Также за сутки было локализовано 10 лесных пожаров на общей площади 2,275 гектаров.