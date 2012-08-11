В Москве произошло ДТП: Нетрезвый полицейский сбил насмерть женщину

ДТП со смертельным исходом произошло в Москве в пятницу вечером, по предварительной информации сотрудник уголовного розыска, будучи в нетрезвом виде, совершил на "Ауди" наезд на женщину, пострадавшая скончалась.

Авария произошла на юге Москвы на улице Борисовские пруды в 21.40 вне пешеходного перехода, установлено, что полицейский не был при исполнении обязанностей.