В Твери найдены останки человека, умершего более 10 лет назад

В Твери в пятницу, 10 августа, были найдены скелетированные останки неизвестного человека, смерть которого наступила более десяти лет назад. Были назначены судебно-медицинские и генетическая экспертизы.

Как отмечает Следственный комитет РФ по Тверской области, информация о том, что были обнаружены останки человека, якобы причастного к убийству Михаила Круга, не соответствует действительности. «Заявления же непроверенных источников являются преждевременными и противоречат интересам следствия. СК России обращает внимание журналистов и общественности, что достоверная информация по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, может исходить только из официальных источников Следственного комитета. По факту распространения преждевременной и непроверенной информации будет проведена проверка», - говорится в сообщении СК РФ.