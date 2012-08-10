В Красноярском крае произошла автомобильная авария с участием "КамАЗа", в которой погибли четыре человека, в том числе двое детей. Инцидент произошел вечером в пятницу, 10 августа.

На 172-м километре автодороги "Красноярск-Абакан" в районе поселка Балахта водитель автомобиля "КамАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2109". В результате сильного удара обе машины слетели в кювет и загорелись, передает РИА Новости. Сам водитель автомобиля "КамАЗ" не пострадал. Погибли водитель "девятки" и три пассажира - женщина и два ребенка.