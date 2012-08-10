В Самарской области «Газель» столкнулась с фурой, пострадали 9 человек
10 августа 2012, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Самарской области произошла автомобильная авария, в которой машина «Газель» столкнулась с фурой. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек.
Авария произошла недалеко от города Чапаевска. Врачи констатировали у раненых травмы различной степени тяжести. Согласно предварительным данным, все они находились в салоне маршрутки, передает РСН. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.