В Краснодарском крае выявлена новая вспышка африканской чумы свиней

В Краснодарском крае была выявлена новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Вспышка АЧС была зарегистрирована на свиноводческом предприятии ООО "Гебра" Славянского района. Здесь содержится 13,7 тысячи животных.

Как отмечает Россельхознадзор, в хозяйстве на момент возникновения вспышки заболевания содержалось 13,753 тысячи свиней. Всего же в Славянском районе содержится более 23 тысячи свиней, передает РИА Новости. В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции, отмечает ведомство.