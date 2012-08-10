В Ростовской области разбился вертолет Ми-2

В Ростовской области потерпел крушение вертолет Ми-2. Инцидент произошел в пятницу, 10 августа, в Пролетарском районе области. В результате, по данным МЧС России, погиб пилот.

Вертолет разбился между хуторами Валуйский и Соленый. Сообщение о ЧП поступило около 15:00, передает РИА Новости. Разбившийся Ми-2 выполнял сельскохозяйственные работы. По данным силовиков, в кабине находился один пилот 1950 года рождения. Вертолет принадлежал индивидуальному предпринимателю из Волгодонска.