В Краснодаре без света остаются около 10 тысяч человек

В Краснодаре в пятницу было частично восстановлено энергоснабжение, нарушенное во время дождя. В настоящее время, по данным ОАО "НЭСК-электросети", без света остаются около 10 тысяч жителей города.

В четверг вечером произошли первые отключения электричества. Свет отключили во время грозового дождя с градом и шквалистым ветром. Тогда в городе было объявлено штормовое предупреждение, передает РИА Новости. Во время разгула стихии вышла из строя 141 подстанция. По данным на 14.30 по мск не введены в работу 68 ТП (трансформаторных подстанций).