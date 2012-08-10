В Екатеринбурге ищут пропавшую школьницу

В Екатеринбурге без вести пропала 13-летняя школьница. Алена Чунтакова ушла в гости к подруге еще 5 августа. С тех пор сведений о местонахождении шестиклассницы нет. Пропавшую девочку ищет полиция.

В полицию накануне вечером обратилась мать пропавшей девочки. Сотрудники полиции связались с подругой Алены. Та рассказала о том, что пропавшая была у нее в гостях в тот день, но потом ушла, и она не знает, куда, передает РИА Новости. При себе у исчезнувшей школьницы было 20 рублей и сотовый телефон. В первые дни он работал, но теперь стал недоступен. Полиция обращается с просьбой ко всем, кому известно о местонахождении школьницы, позвонить по телефону "02" или по круглосуточному телефону доверия ГУМВД: (343) 358-71-61.