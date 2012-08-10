Малолетние дети погибли в пожаре, произошедшем в доме по улице Рокотова в Москве

9 августа в квартире, расположенной в доме по улице Рокотова в Москве, произошел пожар, сотрудники МЧС в ходе разбора завалов обнаружили тела двух малолетних детей 2009 и 2012 годов, возбуждено уголовное дело по статье - причинение смерти по неосторожности двум лицам.

По версии следствия, днем 9 августа мать и двое ее детей находились дома, женщина была на кухне, когда начался пожар, а дети играли в комнате. Из-за сильной задымленности квартиры мать не смогла оказать малолетним помощь. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводятся допросы очевидцев, проводятся следственные действия, направленные на установление причин возгорания и всех обстоятельств произошедшего.