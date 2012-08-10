Пассажиров поезда Вильнюс-Петербург эвакуировали из-за опасной находки

Сегодня на железнодорожной станции Пыталово Псковской области в 3.46 МСК при досмотре состава поезда №92 пограничной службой во втором вагоне был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство.

Об этом «БалтИнфо» сообщили в пресс-службе ОЖД. Вагон был незамедлительно отцеплен от состава и оставлен на станции для проведения оперативных мероприятий. Пассажиры, 34 человека, были своевременно эвакуированы и размещены на свободные места в других вагонах поезда. В 6.32 МСК поезд №92 был отправлен со станции Пыталово. Он прибудет в Петербург с задержкой на два часа. Также был задержан пригородный поезд №6808 Псков – Пыталово.