В Братске пятилетний мальчик выстрелил в себя из пистолета "Оса"
10 августа 2012, 10:26 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]
10 августа 2012, 10:26 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]
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