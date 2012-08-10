//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия

В Братске пятилетний мальчик выстрелил в себя из пистолета "Оса"

10 августа 2012, 10:26 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

В Братске пятилетний мальчик выстрелил в себя из пистолета "Оса"
9 августа в реанимационное отделение Братской детской городской больницы госпитализирован 5-летний мальчик с огнестрельным ранением головы, проводится доследственная проверка.
 
В ходе проверки установлено, что родители мальчика проходят лечение в наркологическом реабилитационном центре, ребенок находится вместе с ними.
 
Один из знакомых отца оставил на столе в комнате травматический пистолет, мальчик заинтересовался оружием, взял его и выстрелил себе в лицо. В настоящее время ребенок находится в реанимации, его жизни угрозы нет.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕП

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В Бурятии завели дело на главу агентства лесного хозяйства

В Бурятии завели дело на главу агентства лесного хозяйства 31.07 12:11

В Бурятии завели уголовное дело на главу республиканского агентства лесного хозяйства. Александр Мартынов продолжил собой список занимавших этот пост начальников, которые завершили карьеру либо отставкой, либо судом. >>
В республиканском минэкономе «минус один»

В республиканском минэкономе «минус один» 31.07 12:10

Покинул свой пост министр экономики Бурятии Александр Бардалеев. Назначенный на должность в результате конкурсного отбора, он стал одним из первых членов «цыденовской команды», в которую, однако, по различным причинам так и не вписался. >>
Чуда не вышло

Чуда не вышло 31.07 12:09

Журналистка Евгения Балтатарова, которую называют «бурятской Авксентьевой», не смогла собрать необходимое количество подписей горожан для участия в выборах мэра Улан-Удэ. >>
Зачем строители рвутся в Думу Иркутска?

Зачем строители рвутся в Думу Иркутска? 31.07 12:04

Чуть больше месяца осталось до выборов депутатов городской думы Иркутска. Имена кандидатов уже известны. Традиционно для нашего города в списке претендентов на заветный мандат полно представителей строительной отрасли. Хорошо это или плохо? >>
Березовое гетто

Березовое гетто 31.07 12:02

В микрорайоне Березовый Иркутска обещают построить школу и детский сад, так почему же инициативная группа готовит письмо в прокуратуру? >>
Дорожный вопрос: не «догоняешь» — не решишь

Дорожный вопрос: не «догоняешь» — не решишь 31.07 12:02

«В регионах нет понимания сути реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — заявил депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Тен. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Кому не угодил травматолог Ивлев?

Кому не угодил травматолог Ивлев? 24.07 09:40

В редакцию «Аргументов недели» пришло обращения коллектива Иркутской городской клинической больницы №3: коллеги просят защитить от произвола чиновников известного в городе врача травматолога-ортопеда Бориса Ивлева. >>
В зоне затопления восстановлена инфраструктура

В зоне затопления восстановлена инфраструктура 24.07 09:23

В Тулунском и Нижнеудинском районах в настоящий момент практически закончено восстановление мостов, дорог, сетей водоснабжения. Продолжается выплата компенсаций жителям. Подробнее об этом рассказал на встрече с журналистами Сергей Левченко. >>
«Не могу сказать, что мне создают препятствия»

«Не могу сказать, что мне создают препятствия» 24.07 09:22

В интервью губернатор Иркутской области рассказал, за что он благодарен президенту, чем уникален Байкал и куда продают его водные ресурсы, каковы масштабы воровства при незаконной вырубке леса, а также — когда взлетит новый российский самолет. >>
«Против человека борется система в погонах. Бесчеловечно борется»

«Против человека борется система в погонах. Бесчеловечно борется» 23.07 10:24

Требование участников общественного митинга, который прошел в Иркутске 17 июля — независимое расследовании дела Дмитрия Матвеева. В процесс для принятия справедливого решения просят вмешаться Центральный аппарат СК Российской Федерации. >>
Продавленные и притесненные

Продавленные и притесненные 17.07 11:33

В безобразный фарс превратились прошедшие 11 июля в думе Иркутска публичные слушания по вопросу внесения поправок в городской устав. Суть поправки — изменение процедуры голосования на выборах мэра. >>
Вырубить последнее

Вырубить последнее 17.07 11:22

#вырубитьпоследнее, #щепкилетят… С такими пометками публикуют сообщения в социальных сетях жители поселков в Марковском муниципальном образовании, а также граничащих с ним иркутских микрорайонов — Университетского, Первомайского, Юбилейного. >>

//Новости ADWILE

В Улан-Удэ пожар сменился потопом

В Улан-Удэ пожар сменился потопом 17.07 11:20

В столице Бурятии на этой неделе бушует стихия. На город обрушилась гроза с ливнями, которую не выдержали энергетические системы. >>
Обанкротились и «давай, до свидания»?

Обанкротились и «давай, до свидания»? 17.07 11:18

Не редкий для российской реальности случай. Работники крупного предприятия не могут получить зарплату. Имущество ангарского МСУ-76 ушло с молотка, а задолженность строительно-монтажного управления перед сотрудниками больше трех миллионов рублей. >>
Свободу Сергею Копылову

Свободу Сергею Копылову 17.07 11:05

Общественность Ольхонского района упорно отстаивает честность экс-мэра Сергея Копылова. Люди говорят о его невиновности, считают абсурдным уголовное преследование и вынесенное судебное решение. Жители готовы на громкие общественные акции. >>
О гуманном правосудии и системе, которая не исправляет, а калечит

О гуманном правосудии и системе, которая не исправляет, а калечит 17.07 11:05

Вы верите в стопроцентно честное и гуманное правосудие в России? Вопрос риторический. Доверие к суду, следствию и системе исполнения наказаний определенно подорвано. И чему удивляться? Просочившиеся в интернет ролики с жестокими пытками в колониях — сдается нам, очень показательная иллюстрация сложившихся порядков. >>
Завтра была беда

Завтра была беда 10.07 11:38

После тяжёлых стихийных бедствий в Иркутской области наступает этап осмысления, разбора полетов и поиска виноватых. Кто ответит за боль людей, потерявших в результате наводнения свои дома, а в особо трагичных случаях и близких родственников? >>
Бизнес «с низкой социальной ответственностью»? Или наоборот?

Бизнес «с низкой социальной ответственностью»? Или наоборот? 10.07 11:37

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Похоже, что даже недавнюю трагедию в Иркутской области, когда подтопленными оказались тысячи домов, некоторые ловкие предприниматели пытаются использовать, что называется, «для пользы дела». >>

//Новости МирТесен

«Шелковый путь»: в путь!

«Шелковый путь»: в путь! 10.07 11:36

Официальная церемония представления экипажей, которая состоялась в Иркутске, дала старт первому этапу девятого международного ралли «Шелковый путь». 7 июля мотоциклисты, экипажи на внедорожниках и грузовиках отправились в сторону Байкала. >>
Наводнение в Тулуне: хронология катастрофы

Наводнение в Тулуне: хронология катастрофы 03.07 10:25

Наводнение в Тулуне унесло (в прямом смысле, по реке) десятки жилых домов и пока еще точно не подсчитано, сколько человеческих жизней. Попробуем вместе с корреспондентом из Тулуна отследить хронологию событий с момента объявления ЧС. >>
Право на счастье

Право на счастье 03.07 10:24

Личная свобода, способность понимать других и непростая любовь на склоне лет, и бенефис народной артистки Наталии Королевой — в последней премьере уходящего сезона Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова «Земля Эльзы». >>

//Новости партнеров

Сергей Левченко представил отчет депутатам ЗС

Сергей Левченко представил отчет депутатам ЗС 27.06 13:42

На прошедшей накануне 16 сессии Законодательного собрания Иркутской области губернатор Приангарья Сергей Левченко выступил перед депутатами с отчетом о работе регионального правительства за прошлый год. >>
Сергей Сокол проверил качество отремонтированных лифтов

Сергей Сокол проверил качество отремонтированных лифтов 27.06 13:41

История с заменой лифтов в Ангарске в рамках программы капремонта наделала много шума. В сотне домов здесь заменили оборудование, но поехали лифты только после личного вмешательства председателя Законодательного собрания Иркутской области. >>
Чтобы дороги не «проседали»

Чтобы дороги не «проседали» 27.06 13:40

Насколько эффективно действует национальный проект «Безопасные и качественные дороги»? Существует ли для чиновников персональная ответственность за реализацию проектов? И почему падает уровень проектных решений для ремонта и строительства дорог? >>

//Новости СМИ2

На страже безопасности полетов

На страже безопасности полетов 27.06 13:39

О тонкостях гидрометеорологической службы, о том, сколько погодных параметров нужно учесть перед авиаполетом, и почему Иркутску повезло с метеорологами, — рассказал замдиректора Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Сергей Вавилов. >>
Фильтр для коррупции требует настройки

Фильтр для коррупции требует настройки 20.06 11:33

В Иркутской области ожидается напряженный предвыборный сезон. Возможно, где-то люди смогут сделать выбор, отказав в поддержке тем, кто в силу коррупционного прошлого должен находиться не в уютном кресле, а в местах с менее комфортными условиями. >>
В поисках решения

В поисках решения 20.06 11:32

Поддержки федерального центра попросил губернатор Приангарья Сергей Левченко в вопросе установления границ Прибайкальского нацпарка. Соответствующее письмо глава региона направил министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа
2

В СМИ появился список подарков Меган Маркл на день рождения
3

Библейское пророчество о войне России и Китая с США расшифровали специалисты
4

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто
5

Сценический костюм лопнул на Дженнифер Лопес во время концерта в Москве

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры