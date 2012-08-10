9 августа в реанимационное отделение Братской детской городской больницы госпитализирован 5-летний мальчик с огнестрельным ранением головы, проводится доследственная проверка.

В ходе проверки установлено, что родители мальчика проходят лечение в наркологическом реабилитационном центре, ребенок находится вместе с ними.

Один из знакомых отца оставил на столе в комнате травматический пистолет, мальчик заинтересовался оружием, взял его и выстрелил себе в лицо. В настоящее время ребенок находится в реанимации, его жизни угрозы нет.