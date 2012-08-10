Гималайский медведь из частного зоопарка напал на девочку

В Благовещенске гималайский медведь из частного зверинца сегодня напал на 13-летнюю девочку. Ребенок получил скальпированную рану головы. Она была госпитализирована и сейчас находится в больнице.

Следствием установлено, что девочка одна фотографировала зверя рядом с клеткой. Клетка, где содержится хищник, огорожена на расстоянии 1,3-1,85 метров с разных сторон.

ЧП произошло в частном зверинце на территории промышленной базы города, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, работник промышленной базы, где содержится медведь, предупреждал девочку, чтобы она не подходила близко и не перелезала за ограждение. Но в какой-то момент девочка все же перебрался через ограждение. Медведь схватил ее лапой.

На месте происшествия работают следователи.