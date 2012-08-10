Установлена личность боевика, ликвидированного накануне в Дагестане

На окраине села Ерси Табасаранского района Дагестана полицейские при задержании уничтожили участника диверсионно-террористической группы "Южная" Исрафила Исмаилова, 1990 года рождения, оказавшего вооруженное сопротивление.

Исмаилов проживал в селе Кала Дербентского района, он находился в федеральном розыске по статье 208 УК РФ (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем).

При осмотре места происшествия обнаружено оружие и граната РГД-5 с запалом.