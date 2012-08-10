Страшное ДТП произошло в Барнауле: 23-летняя девушка на своем внедорожнике "Хонда" сбила трех детей на пешеходном переходе. В результате ДТП погиб четырехлетний мальчик. Дети - 12-летняя девочка, 4-летние мальчик и девочка торопились на аттракционы в торгово-развлекательный центр.

По предварительным данным, ребята перебегали дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Малыш скончался на месте. Его 12-летняя сестра пострадала, но отделалась легкими ушибами и ссадинами. Маленькая девочка с черепно-мозговой травмой и переломом костей таза госпитализирована.

Отец погибшего ребенка, который позже приехал на место трагедии, чуть не растерзал девушку-водителя. Она закрылась в своей машине. От самосуда водителя спас ее же отец. По ее словам, она ехала со скоростью 60 км/час, детей не заметила, поэтому не успела затормозить. В ГИБДД рассказали, что у этой дамы уже есть 12 нарушений ПДД.